Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась профнепригодной в правительстве Ангелы Меркель, но нашла себя в ЕК, разворовывая бюджет и единолично принимая решения. Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. По мнению парламентария, Европе, впрочем, именно такое высокомерное отношение и требуется.

Собеседник Лайфа напомнил, что Европа всегда была склонна к монархическому правлению и в формате ЕС, представляющего собой лишнюю надстройку, которая региону не нужна и лишь тратит на собственное существование общие деньги, это опять становится особенно заметно. По мнению Журавлёва, Урсула фон дер Ляйен в эти структуры попала лишь потому, что "оказалась профнепригодной для исполнения обязанностей министра в правительстве Ангелы Меркель".

Депутат напомнил, что поначалу чиновница просто запускала руку в общий бюджет, "вместе с мужем разворовывая финансирование, предназначенное для вакцинации от ковида", а теперь и вовсе демонстрирует "королевские замашки", единолично принимая решения.