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Регион
Опубликовано 17 октября 2023, 16:03

В Госдуме объяснили королевские замашки "профнепригодной" Урсулы фон дер Ляйен

Журавлёв: Фон дер Ляйен относится к казне ЕС как к собственному кошельку

Обложка © ТАСС / AP / Franc Zhurda

Обложка © ТАСС / AP / Franc Zhurda

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась профнепригодной в правительстве Ангелы Меркель, но нашла себя в ЕК, разворовывая бюджет и единолично принимая решения. Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. По мнению парламентария, Европе, впрочем, именно такое высокомерное отношение и требуется.

Собеседник Лайфа напомнил, что Европа всегда была склонна к монархическому правлению и в формате ЕС, представляющего собой лишнюю надстройку, которая региону не нужна и лишь тратит на собственное существование общие деньги, это опять становится особенно заметно. По мнению Журавлёва, Урсула фон дер Ляйен в эти структуры попала лишь потому, что "оказалась профнепригодной для исполнения обязанностей министра в правительстве Ангелы Меркель".

Депутат напомнил, что поначалу чиновница просто запускала руку в общий бюджет, "вместе с мужем разворовывая финансирование, предназначенное для вакцинации от ковида", а теперь и вовсе демонстрирует "королевские замашки", единолично принимая решения.

"Она ни с кем не советуется и к казне ЕС относится как к собственному кошельку. Впрочем, Европе, очевидно, именно такое высокомерное отношение и требуется. Поэтому Урсула Первая имеет все шансы удержаться на своём троне, да ещё и детей своих, а их, между прочим, семеро, туда же, в секретариат ЕС, пристроить", — заключил Журавлёв.

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Напомним, СМИ узнали о недовольстве европейских политиков и дипломатов поведением Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в превышении полномочий и "королевских замашках". А ранее фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала, устроив заочную перепалку с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Ольга Годуненко
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