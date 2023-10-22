Российским войскам удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, который почти не повреждён. Как сообщает РИА "Новости", достичь этого смогли благодаря работе российской ПВО во время обстрела Донецка со стороны ВСУ в субботу, 21 октября.

Практически целая ракета, после того как её подбили в небе над Донецкой Народной Республикой, упала в Будённовском районе регионального центра. Предварительный осмотр боеприпаса показал, что большая часть электроники сохранилась.