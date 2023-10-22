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Регион
Опубликовано 22 октября 2023, 04:51
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Снаряд HIMARS стал трофеем ВС РФ благодаря точной работе ПВО

РИА "Новости": В ДНР получили целый снаряд РСЗО HIMARS благодаря работе ПВО

Российским войскам удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, который почти не повреждён. Как сообщает РИА "Новости", достичь этого смогли благодаря работе российской ПВО во время обстрела Донецка со стороны ВСУ в субботу, 21 октября.

Практически целая ракета, после того как её подбили в небе над Донецкой Народной Республикой, упала в Будённовском районе регионального центра. Предварительный осмотр боеприпаса показал, что большая часть электроники сохранилась.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска за сутки потеряли три танка в районе села Работино в Запорожской области. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ проявляют активность в районе села Вербовое, где используют кассетные снаряды и планирующие бомбы.

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Getty Images / Stocktrek Images

Алексей Соловьёв
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