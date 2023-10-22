Выдача туристических виз европейцам в Россию выросла на 57%

За первые девять месяцев текущего года в странах Европы было выдано на 57% больше туристических виз, чем за то же время в прошлом году. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

С 1 января по 30 сентября 2023 года в Европе было выдано всего 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы. Климов утверждает, что это на 57% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что эти показатели далеки от данных 2019 года. Тогда за тот же период в Европе загранучреждениями МИД России было выдано 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристические.