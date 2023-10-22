Киев продаёт на чёрном рынке западное вооружение, которое поставляется на Украину. Информацию об этом подтвердило частное расследование, которое провели участники специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе Правительства Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

"На этот предмет мы в своё время проводили расследование, это было год назад ещё. Мы находили в Даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Гагина, были обнаружены фотографии и видео с образцами вооружения, которое уже было на фронте. Его снимали в боевых порядках и окопах. Также были представлены образцы, которые ещё запечатаны в плёнку, — они только приехали на Украину из стран-поставщиков. Советник главы ДНР отметил, что на чёрном рынке Киевом был представлен широкий выбор западного оружия, которое мог купить любой желающий.

"И мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие. Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то", — добавил Гагин.