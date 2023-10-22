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22 октября, 05:46

Экс-советник Рейгана рассказал про ловушку для США на Украине

Экс-советник Рейгана Бэндоу: США готовы воевать на Украине бесконечно

Американские политики готовы бесконечно продолжать войну на Украине. Так считает бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

В статье для издания American Conservative он отметил, что воинственные политики в Штатах боятся потери международного авторитета своей страны, поэтому выражают готовность долго воевать на Украине.

"Партия войны попала в "ловушку поддержания авторитета"... Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне", — подчеркнул экс-советник Рейгана.

Он добавил, что аргумент о необходимости поддерживать международный авторитет США традиционно позволяет "партии войны" в Вашингтоне вести долгие вооружённые конфликты, которые не отвечают интересам народа и государства. Бэндоу заметил, что даже полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности самих США. По его мнению, у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном, поскольку между странами нет территориальных споров, а "большинство международных склок имеют лишь ограниченное значение".

В Раде заявили, что Украине не хватит $61 млрд, которые Байден попросил у Конгресса

В Раде заявили, что Украине не хватит $61 млрд, которые Байден попросил у Конгресса

Ранее стало известно, что Байден запросил у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов. Позже СМИ узнали, что примерно 60 миллиардов долларов из них предназначены Украине, ещё около десяти миллиардов — Израилю.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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