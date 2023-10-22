Экс-советник Рейгана рассказал про ловушку для США на Украине

Американские политики готовы бесконечно продолжать войну на Украине. Так считает бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

В статье для издания American Conservative он отметил, что воинственные политики в Штатах боятся потери международного авторитета своей страны, поэтому выражают готовность долго воевать на Украине.

"Партия войны попала в "ловушку поддержания авторитета"... Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне", — подчеркнул экс-советник Рейгана.

Он добавил, что аргумент о необходимости поддерживать международный авторитет США традиционно позволяет "партии войны" в Вашингтоне вести долгие вооружённые конфликты, которые не отвечают интересам народа и государства. Бэндоу заметил, что даже полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности самих США. По его мнению, у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном, поскольку между странами нет территориальных споров, а "большинство международных склок имеют лишь ограниченное значение".