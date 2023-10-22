Число погибших в ДТП с двумя машинами в Красноярском крае выросло до пяти
Последствия ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24
В Красноярском крае до пяти человек увеличилось количество жертв ДТП, которое произошло на автодороге "Енисей" в Новосёловском районе. Об этом рассказали в региональном управлении МВД. До этого сообщалось о трёх погибших и четырёх пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Последствия смертельного ДТП в Красноярском крае на 237-м километре автодороги "Енисей". Видео © Telegram / МВД 24
Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
"Непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры "жигулей": мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Два автомобиля столкнулись в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
Напомним, 21 октября в Новосёловском районе Красноярского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — ВАЗ-2107 и "Тойота". Изначально сообщалось о трёх погибших — водителе и двух взрослых пассажирах отечественного автомобиля. Также пострадали двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. В иномарке пострадали водитель и пассажир. Водитель иномарки и 15-летний пассажир "жигулей" находятся в больнице.