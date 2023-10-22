В Британии предрекли тяжёлую зиму для Украины

Зимой Украина может столкнуться с серьёзными трудностями из-за российских ударов по критической инфраструктуре страны. Об этом рассказал научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

"Украине следует готовиться к тяжёлой зиме. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", — приводит его слова сайт института.

По словам эксперта, военная промышленность снабжает Армию РФ всё большим количеством ударных вооружений. Он указал, что за последний год объёмы производства ракет дальнего радиуса действия увеличились более чем в два раза. Аналитик считает, что у ВСУ начнутся новые проблемы, ведь низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать расход боеприпасов.