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22 октября, 11:26

В Подмосковье взаимные обиды из-за сорвавшегося секса перепугали целый дом

SHOT: Взаимные обиды из-за несостоявшегося секса стали причиной вызова полиции

<p>Женщина, которая заявила, что её якобы насилуют. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58460" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Женщина, которая заявила, что её якобы насилуют. Обложка © Telegram / SHOT

Взаимные обиды из-за несостоявшегося секса перепугали целый дом в подмосковном Красногорске и поставили на уши полицию. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, настоящая драма развернулась в деревне Ивановское. Поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. После приятного времяпрепровождения они отправились домой к молодому человеку. Однако, как только зашли в подъезд, дама сразу заявила, что никакого секса между ними не будет. После этих слов юноша зашёл в свою квартиру и закрыл дверь перед носом новой знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего стала бегать по этажам и кричать, что её якобы насилуют. На шум поднялись соседи, которые и вызвали полицию.

Выпившая дама требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Прибывшие полицейские после беседы с ней и молодым человеком отправили "шальную императрицу" домой.

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Наталья Исакова
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