В Подмосковье взаимные обиды из-за сорвавшегося секса перепугали целый дом
SHOT: Взаимные обиды из-за несостоявшегося секса стали причиной вызова полиции
Женщина, которая заявила, что её якобы насилуют. Обложка © Telegram / SHOT
Взаимные обиды из-за несостоявшегося секса перепугали целый дом в подмосковном Красногорске и поставили на уши полицию. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, настоящая драма развернулась в деревне Ивановское. Поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. После приятного времяпрепровождения они отправились домой к молодому человеку. Однако, как только зашли в подъезд, дама сразу заявила, что никакого секса между ними не будет. После этих слов юноша зашёл в свою квартиру и закрыл дверь перед носом новой знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего стала бегать по этажам и кричать, что её якобы насилуют. На шум поднялись соседи, которые и вызвали полицию.
Выпившая дама требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Прибывшие полицейские после беседы с ней и молодым человеком отправили "шальную императрицу" домой.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге суд оштрафовал за ложный вызов женщину, которой приснилось изнасилование. Глубокой ночью она набрала номера полиции и скорой помощи, будучи уверенной, что над ней надругались трое мужчин. Однако, когда на место прибыли экстренные службы, "потерпевшая" лишь развела руками.