В Подмосковье взаимные обиды из-за сорвавшегося секса перепугали целый дом

По информации телеграм-канала, настоящая драма развернулась в деревне Ивановское. Поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. После приятного времяпрепровождения они отправились домой к молодому человеку. Однако, как только зашли в подъезд, дама сразу заявила, что никакого секса между ними не будет. После этих слов юноша зашёл в свою квартиру и закрыл дверь перед носом новой знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего стала бегать по этажам и кричать, что её якобы насилуют. На шум поднялись соседи, которые и вызвали полицию.