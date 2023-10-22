Названы лучшие борцы со злом среди спортсменов
Глава ФРР Артемьев призвал регбистов бороться со злом
Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев считает, что представители его вида спорта не могут пройти мимо преступления или зла. По его словам, регбисты должны использовать силу против хулиганов и бандитов.
"Регбист не может пройти мимо преступления или мимо зла. Если какие-то хулиганы, бандиты или злые силы, которые наносят ущерб, они должны использовать свою силу. Я не считаю, что они должны быть нейтральными. Его воспитывали и тренировали для того, чтобы в нужный момент он не проходил мимо зла и старался пресекать это", — цитирует Артемьева "Газета.ru".
Глава ФРР добавил, что в регби важна честность и реалистичность. Он подчеркнул, что если кому-то из игроков бывает больно, то никто не прячется, несмотря на шишки, ссадины и кровь, — и всё это не ради пиара. Артемьев отметил, что в регби есть лишь капа и шлем, поэтому "больше ничего не защищено".
Ранее Лайф сообщал, что сборная ВС РФ впервые выиграла Международный совет военного спорта по регби-7. Состязания проходили в Москве в конце августа.
ТАСС / Елена Никитченко