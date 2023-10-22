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22 октября, 11:10

Неизвестные с помощью СВУ пытались подорвать опору ЛЭП под Самарой

В Самарской области произошёл взрыв на опоре ЛЭП

В Самарской области произошёл взрыв на опоре ЛЭП. В результате оказалось разрушено бетонное основание и деформирована металлическая конструкция. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что опору взорвали при помощи СВУ.

Повреждения на высоковольтной линии Азот – Бугульма в четырёх километрах от села Мулловка Елховского района обнаружил электромонтёр во время технического осмотра объекта. Неизвестные использовали в качестве взрывчатого вещества около одного килограмма пероксида ацетона.

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На месте обнаружены обломки пластикового корпуса самодельного взрывного устройства. Последний осмотр был в мае, на тот момент объект был в порядке. Предполагается, что взрыв произошёл не позже пяти месяцев назад. Повреждения опоры не повлияли на работу ЛЭП. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф писал о том, что в Смоленской области неизвестный поджёг два релейных шкафа на железнодорожных путях. В результате этого произошла задержка поездов. Инцидент случился на 336-м километре перегона Сафоново – Милохово.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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