Неизвестные с помощью СВУ пытались подорвать опору ЛЭП под Самарой

В Самарской области произошёл взрыв на опоре ЛЭП. В результате оказалось разрушено бетонное основание и деформирована металлическая конструкция. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что опору взорвали при помощи СВУ.

Повреждения на высоковольтной линии Азот – Бугульма в четырёх километрах от села Мулловка Елховского района обнаружил электромонтёр во время технического осмотра объекта. Неизвестные использовали в качестве взрывчатого вещества около одного килограмма пероксида ацетона.

На месте обнаружены обломки пластикового корпуса самодельного взрывного устройства. Последний осмотр был в мае, на тот момент объект был в порядке. Предполагается, что взрыв произошёл не позже пяти месяцев назад. Повреждения опоры не повлияли на работу ЛЭП. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.