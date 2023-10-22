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22 октября, 13:20

Со спящей жительницы Урала сняли украшения на 170 тысяч рублей

В Миассе поймали вора, снявшего со спящей знакомой украшения на 170 тысяч рублей

С жительницы города Миасса Челябинской области сняли золотые украшения стоимостью 170 тысяч рублей, пока она спала. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Перед инцидентом женщина принимала гостей и в какой-то момент уснула. После пробуждения она обнаружила пропажу ювелирных украшений — браслета и цепочки с подвеской, сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. При этом приятелей в квартире уже не было.

Полицейским удалось задержать вора. Им оказался безработный знакомый потерпевшей, который ранее уже был судим за кражу. Оперативники не нашли украшений, так как мужчина уже продал их в ломбарде. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, причинённый материальный ущерб он возместил. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вор с пистолетом вынес из магазина с техникой Apple четыре миллиона рублей и 40 айфонов

Вор с пистолетом вынес из магазина с техникой Apple четыре миллиона рублей и 40 айфонов

А ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске воры вынесли из дома имущество на три миллиона рублей, пока хозяева спали. Преступников удалось задержать. Оказывается, что они уже попадали в тюрьму за аналогичные деяния.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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