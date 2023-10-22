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22 октября, 12:23

Раскрыт график Путина на следующую неделю

Зарубин: Путин проведёт совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы

Президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли на следующей неделе. Об этом сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Отрывок из неё в телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" сообщили о графике Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / Зарубин

Перед совещанием российский лидер пообщается с молодыми учёными. Также в графике Путина намечены встречи с представителями традиционных религий РФ и членами Совбеза.

Путин встретится с главами российских конфессий 25 октября

Путин встретится с главами российских конфессий 25 октября

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в этом году. Дата пока неизвестна.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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