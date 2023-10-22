В США сделали шокирующее заявление об американской армии

Вооружённые силы США на сегодняшний день истощены, американская армия не может набрать необходимое количество людей. Соответствующее заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Вооружённых сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Макгрегор подчеркнул, что ситуация настолько плачевна, что Вашингтон не в состоянии позволить себе участие даже в одном конфликте, поскольку истощил себя бессмысленными оккупационными войнами.