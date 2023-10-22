Россия и Иран к марту 2024 года обнулят таможенные пошлины

Участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми заявил, что Москва и Тегеран договорились к марту 2024 года снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран. Об этом сообщает IRNA.

"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", — указал Мирказеми.

Он также добавил, что Иран с Россией, Арменией и Белоруссией в ближайшее время перейдёт на расчёт в национальной валюте в торговых операциях. Кроме того, таможенные границы полностью откроют для импорта товаров из перечисленных стран.