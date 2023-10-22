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22 октября, 13:58

Россия и Иран к марту 2024 года обнулят таможенные пошлины

Россия и Иран договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров

Участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми заявил, что Москва и Тегеран договорились к марту 2024 года снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран. Об этом сообщает IRNA.

"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", — указал Мирказеми.

Он также добавил, что Иран с Россией, Арменией и Белоруссией в ближайшее время перейдёт на расчёт в национальной валюте в торговых операциях. Кроме того, таможенные границы полностью откроют для импорта товаров из перечисленных стран.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, прекращают действовать 18 октября 2023 года. После этого их список будет удалён с сайта Организации Объединённых Наций.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Илья Суриков
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