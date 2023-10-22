Лавров проведёт переговоры в Иране
Захарова: Россия подтверждает переговоры Лаврова 23 октября в Тегеране
Москва подтверждает переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые должны состояться в Тегеране 23 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", — отметила она в беседе с ТАСС 22 октября.
Добавим, что ранее иранское агентство IRNA заявило, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, РФ, Турции встретятся в Тегеране 23 октября в рамках формата "3+3". Они планируют рассмотреть последние события на Южном Кавказе и обсудить вопросы сотрудничества в области безопасности. При этом одной из главных тем, вероятно, станут, мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.
В формат "3+3" по Южному Кавказу также входит Грузия. Об участии её министра иностранных дел во встрече в Тегеране не сообщается.
Как писал Лайф, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
VK / МИД России