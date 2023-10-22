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22 октября, 09:30

Лавров проведёт переговоры в Иране

Захарова: Россия подтверждает переговоры Лаврова 23 октября в Тегеране

Москва подтверждает переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые должны состояться в Тегеране 23 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", — отметила она в беседе с ТАСС 22 октября.

Добавим, что ранее иранское агентство IRNA заявило, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, РФ, Турции встретятся в Тегеране 23 октября в рамках формата "3+3". Они планируют рассмотреть последние события на Южном Кавказе и обсудить вопросы сотрудничества в области безопасности. При этом одной из главных тем, вероятно, станут, мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

В формат "3+3" по Южному Кавказу также входит Грузия. Об участии её министра иностранных дел во встрече в Тегеране не сообщается.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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