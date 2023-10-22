В Германии бьют тревогу из-за нехватки в проекте бюджета денег на помощь Киеву

Министерство обороны Германии выразило обеспокоенность тем, что в представленном Минфином страны проекте бюджета на 2024 год не хватает более пяти миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ военного ведомства ФРГ.

По данным издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год четыре миллиарда евро для ВСУ, включая 3,1 миллиарда на уже одобренные проекты, 770 миллионов на поддержку по линии МИД Германии и 120 миллионов на новые военные проекты. Однако Минобороны Германии считает, что потребности ВСУ значительно превышают эту сумму.

Ведомство ожидает, что Киев запросит дополнительно около 5,22 миллиарда евро в следующем году. Из них 880 миллионов необходимо для укрепления системы ПВО, 675 миллионов на бронетехнику, 390 миллионов на повышение эффективности инженерных войск, 935 миллионов на защитную экипировку, 2,34 миллиарда на поддержание техники в исправном состоянии, запчасти и ремонт. Кроме того, проект бюджета не содержит 525 миллионов евро для замены техники, переданной Киеву. Сейчас проект бюджета на следующий год проходит стадию обсуждения и согласования, окончательно он должен быть принят в ноябре. Возможно, в коалиции до этого времени ожидаются напряжённые переговоры.