В Ингушетии арестовали четверых полицейских за избиение местного жителя

В Ингушетии арестовали четверых полицейских по делу об избиении местного жителя. Об этом сообщает СУ СК по республике. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Уточняется, что 5 октября четыре сотрудника правоохранительных органов из Малгобека незаконно задержали и доставили в отдел полиции жителя Ингушетии. Оказалось, что мужчины избивали его, чтобы тот признался в нелегальном сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.