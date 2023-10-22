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22 октября, 14:36

В Ингушетии арестовали четверых полицейских за избиение местного жителя

В Ингушетии арестовали четверых полицейских по делу об избиении местного жителя. Об этом сообщает СУ СК по республике. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Уточняется, что 5 октября четыре сотрудника правоохранительных органов из Малгобека незаконно задержали и доставили в отдел полиции жителя Ингушетии. Оказалось, что мужчины избивали его, чтобы тот признался в нелегальном сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.

Полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью

Полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью

Ранее Лайф писал, что в Туле экс-полицейский нарвался на уголовное дело, дав сыновьям табельное оружие. Обвиняемому грозит срок от шести до десяти лет лишения свободы.

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ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Дарья Нарыкова
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