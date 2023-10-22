РПЛ готова рассмотреть включение белорусских клубов

В Российской премьер-лиге готовы рассмотреть вхождение в её состав клубов из Белоруссии. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев, комментируя предложение главы Минспорта РФ Олега Матыцина.

"Мы с уважением относимся к каждой инициативе регулятора. Но я представляю РПЛ, в которой 16 клубов. Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы её рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс — юридический, финансовый", — отметил он в беседе с ТАСС.

Алаев напомнил, что белорусы играют под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он подчеркнул, что объединение разных лиг в этом виде спорта — более трудный процесс, чем в других. Президент РПЛ также допустил, что данную тему обсудит исполком РФС.

"Но пока преждевременно говорить, нам права делегируют, мы проводим соревнование — чемпионат России с участием российских клубов. Будет инициатива — обсудим", — заключил он.