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22 октября, 14:21

РПЛ готова рассмотреть включение белорусских клубов

Алаев: В РПЛ готовы рассмотреть включение белорусских клубов в лигу

В Российской премьер-лиге готовы рассмотреть вхождение в её состав клубов из Белоруссии. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев, комментируя предложение главы Минспорта РФ Олега Матыцина.

"Мы с уважением относимся к каждой инициативе регулятора. Но я представляю РПЛ, в которой 16 клубов. Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы её рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс — юридический, финансовый", — отметил он в беседе с ТАСС.

Алаев напомнил, что белорусы играют под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он подчеркнул, что объединение разных лиг в этом виде спорта — более трудный процесс, чем в других. Президент РПЛ также допустил, что данную тему обсудит исполком РФС.

"Но пока преждевременно говорить, нам права делегируют, мы проводим соревнование — чемпионат России с участием российских клубов. Будет инициатива — обсудим", — заключил он.

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Напомним, по мнению Матыцина, прежде всего надо выяснить, какие белорусские клубы заинтересованы в участии в российских турнирах. Затем, как отметил министр, надо начинать переговоры с руководством профессиональных лиг РФ.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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