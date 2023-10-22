На Урале мужчина нашёл в купленном коттедже набор для зомби-апокалипсиса

В Пермском крае мужчина нашёл спортивную сумку в недавно купленном коттедже, где были автоматы, патроны и гранаты. Как уточняет телеграм-канал SHOT, житель Пермского района приобрёл участок с домом в деревне Кичаново. Ранее дача принадлежала мужчине, который умер примерно год назад.

Владелец стал изучать все уголки нового имения и под лестницей нашёл увесистую сумку, где находилось несколько автоматов АК-74 и АКМ, а также двустволка-обрез из охотничьего ружья, примерно 1000 патронов разных калибров, причём некоторые из них были образца 1943 года. Лежали они вместе с гранатами: одна — РГД-5 с запалом и две — РГ-42.

Соседи утверждают, что покойник увлекался темой зомби-апокалипсиса, а в доме новый жилец нашёл несколько старых дисков с подобными фильмами. Находку под лестницей передали правоохранителям. Они выяснили, что лицензии на оружие у умершего хозяина дома не было. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия".

Сейчас полицейские разбираются, зачем бывший владелец запасался таким количеством стволов и гранат, кто ему в этом помогал, была ли супруга, продавшая дом, в курсе таких увлечений. Новый же владелец подумывает аннулировать сделку по покупке участка из-за возможного криминального прошлого предыдущего хозяина.