В МИД назвали количество российских удобрений, блокированных в европейских портах

В портах Латвии, Эстонии и Бельгии удерживается свыше 96 тысяч тонн удобрений, которые предназначены для нуждающихся государств. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России (МИД).

Там напомнили, что в рамках меморандума между Россией и Организацией Объединённых Наций (ООН) по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который действует до 2025 года, Москва ещё 7 сентября 2022-го предложила благотворительную поставку беднейшим государствам 262 тысяч тонн минеральных удобрений, которые были заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

"С тех пор, однако, были завершены всего две поставки: 6 марта — в Малави (20 тысяч тонн) и 31 мая — в Кению (34 тысячи тонн). Отправка трёх других партий — в Нигерию (34 тысячи тонн), в Зимбабве (23 тысячи тонн) и на Шри-Ланку (55 тысяч тонн) — пробуксовывает, несмотря на окончание всех подготовительных процедур", — добавили в ведомстве.