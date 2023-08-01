Захарова: США лезли из змеиной кожи, чтобы страны не получали удобрений из РФ
Соединённые Штаты строили козни для реализации договорённостей о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ ещё до выхода Москвы из зерновой сделки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки", — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова отметила, что Штаты "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны ничего не смогли получить из России.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля. Это решение было принято из-за полного игнорирования российской части документа. Также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что главным условием для возобновления сделки является выполнение всех обещаний её участниками. При этом, как заметил президент РФ Владимир Путин, ещё ни одно из этих обещаний не было выполнено.
Telegram / Мария Захарова