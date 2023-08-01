Захарова: США лезли из змеиной кожи, чтобы страны не получали удобрений из РФ

Соединённые Штаты строили козни для реализации договорённостей о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ ещё до выхода Москвы из зерновой сделки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки", — написала дипломат в телеграм-канале.