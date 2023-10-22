В Москве гимнастка устроила эксперимент и уличила подругу в воровстве денег
В Москве гимнастка пригласила подругу в кафе, чтобы уличить в воровстве денег
В Москве 22-летняя гимнастка заподозрила свою подругу в воровстве и решила проверить её. Как сообщает Mash, девушка пригласила 23-летнюю знакомую в кафе и специально оставила сумку с деньгами. В итоге подозрения подтвердились, факт совершения преступления попал на видео.
В Москве девушка завела подругу под камеру в кафе и уличила её в воровстве. Видео © Telegram / Mash
В сентябре спортсменка Дарья и её подруга из РУДН встречались в кофейне. После этого гимнастка обнаружила, что из её сумки пропали 20 тысяч рублей. Она заподозрила в краже подругу и решила ещё раз проверить её. Дарья снова пригласила Валерию в кафе и отошла в туалет, оставив сумку с деньгами. После спортсменка снова лишилась 20 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения сняли, как её подруга взяла сумку Дарьи и забрала деньги. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Теперь её подруге грозит два года лишения свободы.
Ранее Лайф писал о том, что в Московской области кто-то украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей. Деньги были украдены с карты, которую житель столицы открыл для своей 73-летней тёщи. На неё ежемесячно капали проценты по вкладу — по 230 тысяч рублей. Во всём подозревают сиделку.
Telegram / Mash