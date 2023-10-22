В Москве гимнастка устроила эксперимент и уличила подругу в воровстве денег

В Москве 22-летняя гимнастка заподозрила свою подругу в воровстве и решила проверить её. Как сообщает Mash, девушка пригласила 23-летнюю знакомую в кафе и специально оставила сумку с деньгами. В итоге подозрения подтвердились, факт совершения преступления попал на видео.

В сентябре спортсменка Дарья и её подруга из РУДН встречались в кофейне. После этого гимнастка обнаружила, что из её сумки пропали 20 тысяч рублей. Она заподозрила в краже подругу и решила ещё раз проверить её. Дарья снова пригласила Валерию в кафе и отошла в туалет, оставив сумку с деньгами. После спортсменка снова лишилась 20 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения сняли, как её подруга взяла сумку Дарьи и забрала деньги. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Теперь её подруге грозит два года лишения свободы.