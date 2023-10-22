Шипящий лесной кот заблокировал туристов в башне, пришлось вызвать полицию
Лесной кот заблокировал туристов в башне Золлинг в ФРГ, пришлось вызвать полицию
В центральной Германии туристы не смогли выйти из башни Золлинг из-за того, что дикий лесной кот встал посреди дороги и не пропускал их. Об этом сообщила полиция района Нортхайм.
Инцидент произошёл 21 октября. Лесной дикий кот сидел на лестнице башни Золлинг и шипел на туристов, не давая им пройти. Сотрудникам управления полиции Услара удалось спугнуть животное, чтобы посетители смогли спокойно выйти из башни.
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