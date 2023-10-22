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22 октября, 15:30

Шипящий лесной кот заблокировал туристов в башне, пришлось вызвать полицию

Лесной кот заблокировал туристов в башне Золлинг в ФРГ, пришлось вызвать полицию

В центральной Германии туристы не смогли выйти из башни Золлинг из-за того, что дикий лесной кот встал посреди дороги и не пропускал их. Об этом сообщила полиция района Нортхайм.

Инцидент произошёл 21 октября. Лесной дикий кот сидел на лестнице башни Золлинг и шипел на туристов, не давая им пройти. Сотрудникам управления полиции Услара удалось спугнуть животное, чтобы посетители смогли спокойно выйти из башни.

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Ранее Лайф писал, что австралиец вступил в бой с кенгуру, который схватил его собаку и пытался утопить. Сумчатое животное даже смогло отправить мужчину в нокдаун.

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Flickr / Tambako The Jaguar

Дарья Нарыкова
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