В Москве задержали известного бойца MMA за видео с оправданием терроризма
В Москве задержали бойца ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма
Ильяс Якубов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
В Москве оперативники задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Задержанный за оправдание терроризма боец MMA Ильяс Якубов. Фото © Telegram / ГСУ СК РФ по Москве
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), — говорится в сообщении ведомства.
По данным SHOT, задержанным оказался известный боец поп-MMA Ильяс Якубов. Этим летом 31-летний спортсмен опубликовал в соцсетях видео с высказываниями террориста Шамиля Басаева, стоявшего за захватом школы в Беслане и взрывами жилых домов в Москве. После публикации ролик почти сразу был удалён. Столичный СК намерен просить суд об аресте спортсмена. За публичные призывы к терроризму ему грозит до семи лет лишения свободы.
К слову, по некоторой информации, Якубов вчера был в Абу-Даби на турнире UFC 294, куда приехал поддержать бойца Хамзата Чимаева. Там он устроил разборки с другими бойцами. Также известно, что 28 октября Якубов должен был провести поединок с Вячеславом Василевским.
Ранее Лайф сообщал, что суд приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева к 17 годам колонии за финансирование терроризма. Ещё два фигуранта дела получили по 17,5 и 18 лет лишения свободы.