В Москве задержали известного бойца MMA за видео с оправданием терроризма

В Москве оперативники задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Задержанный за оправдание терроризма боец MMA Ильяс Якубов. Фото © Telegram / ГСУ СК РФ по Москве

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), — говорится в сообщении ведомства.

По данным SHOT, задержанным оказался известный боец поп-MMA Ильяс Якубов. Этим летом 31-летний спортсмен опубликовал в соцсетях видео с высказываниями террориста Шамиля Басаева, стоявшего за захватом школы в Беслане и взрывами жилых домов в Москве. После публикации ролик почти сразу был удалён. Столичный СК намерен просить суд об аресте спортсмена. За публичные призывы к терроризму ему грозит до семи лет лишения свободы.

К слову, по некоторой информации, Якубов вчера был в Абу-Даби на турнире UFC 294, куда приехал поддержать бойца Хамзата Чимаева. Там он устроил разборки с другими бойцами. Также известно, что 28 октября Якубов должен был провести поединок с Вячеславом Василевским.