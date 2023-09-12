Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам колонии за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор журналисту дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву по делу о финансировании терроризма. Ему назначили наказание в виде семнадцати лет колонии. Ещё два фигуранта дела получили семнадцать с половиной и восемнадцать лет колонии.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Гаджиеву семнадцать лет, Тамбиеву — семнадцать лет и шесть месяцев, Ризванову — восемнадцать лет колонии", — огласил судья приговор в ходе заседания.

По данным следствия, в 2009 году преступники объединились с неким Исраилом Ахмеднабиевым, который придерживался радикальных религиозных взглядов, для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Вместе они работали над созданием фондов и занимались сбором денег под предлогом содержания сирот, тяжелобольных, для строительства мечети и оказания помощи сирийским беженцам.