Суд приговорил журналиста Гаджиева к 17 годам колонии за финансирование терроризма
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Южный окружной военный суд вынес приговор журналисту дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву по делу о финансировании терроризма. Ему назначили наказание в виде семнадцати лет колонии. Ещё два фигуранта дела получили семнадцать с половиной и восемнадцать лет колонии.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Гаджиеву семнадцать лет, Тамбиеву — семнадцать лет и шесть месяцев, Ризванову — восемнадцать лет колонии", — огласил судья приговор в ходе заседания.
По данным следствия, в 2009 году преступники объединились с неким Исраилом Ахмеднабиевым, который придерживался радикальных религиозных взглядов, для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Вместе они работали над созданием фондов и занимались сбором денег под предлогом содержания сирот, тяжелобольных, для строительства мечети и оказания помощи сирийским беженцам.
Как выяснили следователи, будучи редактором отдела религии общественно-политической газеты, Гаджиев публиковал статьи, в которых призывал читателей жертвовать деньги, пытался "воздействовать на сознание людей", чтобы заставить примкнуть к ним. В общей сложности обвиняемым удалось завладеть 68 миллионами рублей. Кроме того, на счета фонда было перечислено 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир.
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