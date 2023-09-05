Суд арестовал бывшего аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма
Бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма. Такое решение вынес Первомайский суд Кирова.
Адвокат Светлана Сидоркина в беседе с РИА "Новости" сообщила, что её подзащитный заключён под стражу до 3 ноября. Защита Мифтахова намерена обжаловать решение суда. Математику предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Свою вину он не признал. В новом уголовном деле рассматривается одобрение Мифтаховым теракта в здании УФСБ РФ по Архангельской области в октябре 2018 года, в ходе которого организатор Михаил Жлобицкий погиб, а трое сотрудников ФСБ пострадали.
Ранее сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на выходе из колонии в Кировской области экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который отбывал там срок за хулиганство. Это произошло 4 сентября.
Напомним, Мифтахова и его подельников задержали 1 февраля 2019 года. По версии следствия, все они являлись членами анархистской организации и были причастны к изготовлению взрывчатки. 7 февраля молодого человека неожиданно отпустили. Однако почти сразу задержали вновь, но уже по обвинению в хулиганстве и поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. В результате в 2021-м Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима.
Агентство "Москва" / Александр Авилов