Суд арестовал бывшего аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма. Такое решение вынес Первомайский суд Кирова.

Адвокат Светлана Сидоркина в беседе с РИА "Новости" сообщила, что её подзащитный заключён под стражу до 3 ноября. Защита Мифтахова намерена обжаловать решение суда. Математику предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Свою вину он не признал. В новом уголовном деле рассматривается одобрение Мифтаховым теракта в здании УФСБ РФ по Архангельской области в октябре 2018 года, в ходе которого организатор Михаил Жлобицкий погиб, а трое сотрудников ФСБ пострадали.

Ранее сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на выходе из колонии в Кировской области экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который отбывал там срок за хулиганство. Это произошло 4 сентября.