Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма
Драматург Светлана Петрийчук и режиссёр Евгения Беркович. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Хамовнический суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма после спектакля "Финист — Ясный сокол". При этом следствие будет продолжаться до начала ноября.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 11 ноября 2023 года", — говорится в судебном постановлении.
Напомним, в мае в отношении режиссёра Евгении Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист — Ясный сокол". Суд арестовал её на два месяца. Тогда же под арест была отправлена автор данной пьесы драматург Светлана Петрийчук по аналогичному обвинению. Вину обвиняемые не признают. Судья уже продлевал обеим срок ареста.