Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма

Хамовнический суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма после спектакля "Финист — Ясный сокол". При этом следствие будет продолжаться до начала ноября.