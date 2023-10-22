Регион

Уведомления отключены

22 октября, 16:39

Темнокожий регбист может пропустить финал Кубка мира из-за обвинений в расизме

Темнокожего регбиста сборной ЮАР Мбонамби обвинили в расизме на Кубке мира

<p>Бонги Мбонамби. Обложка © Getty Images / David Davies / PA Images</p>

Бонги Мбонамби. Обложка © Getty Images / David Davies / PA Images

Игрок национальной сборной ЮАР по регби Бонги Мбонамби может не принять участия в финале чемпионата мира по этому виду спорта из-за обвинений в расизме. Как сообщает The Sun, их выдвинул Том Карри из сборной Англии.

21 октября южноафриканские регбисты одержали победу над английской командой в полуфинале Кубка мира по регби. Игра, которая проходила во Франции в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счётом 16:15 (6:12) в пользу южноафриканцев.

Однако в финале сборная ЮАР может остаться без Мбонамби из-за выдвинутых Томом Карри обвинений в расизме. Во время полуфинального матча англичанин подошёл к судье, сообщив, что игрок соперников назвал его "белой ***". Англичанин подтвердил конфликт с южноафриканцем и после матча, но отказался повторять оскорбление.

Этот поступок темнокожего регбиста может привести его к дисквалификации. Международная федерация World Rugby запрещает любые оскорбления "по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку". Финал чемпионата мира по регби состоится 28 октября. Южноафриканцам будет противостоять команда Новой Зеландии.

Тренера ПСЖ Гальтье вместе с сыном взяли под стражу из-за обвинений в расизме

Тренера ПСЖ Гальтье вместе с сыном взяли под стражу из-за обвинений в расизме

А ранее глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев сообщил, что представители этого вида спорта не могут пройти мимо преступления или зла. Он пояснил, что только регбистам под силу бороться с хулиганами и бандитами.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • юар
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров