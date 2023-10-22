Темнокожий регбист может пропустить финал Кубка мира из-за обвинений в расизме

Игрок национальной сборной ЮАР по регби Бонги Мбонамби может не принять участия в финале чемпионата мира по этому виду спорта из-за обвинений в расизме. Как сообщает The Sun, их выдвинул Том Карри из сборной Англии.

21 октября южноафриканские регбисты одержали победу над английской командой в полуфинале Кубка мира по регби. Игра, которая проходила во Франции в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счётом 16:15 (6:12) в пользу южноафриканцев.

Однако в финале сборная ЮАР может остаться без Мбонамби из-за выдвинутых Томом Карри обвинений в расизме. Во время полуфинального матча англичанин подошёл к судье, сообщив, что игрок соперников назвал его "белой ***". Англичанин подтвердил конфликт с южноафриканцем и после матча, но отказался повторять оскорбление.

Этот поступок темнокожего регбиста может привести его к дисквалификации. Международная федерация World Rugby запрещает любые оскорбления "по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку". Финал чемпионата мира по регби состоится 28 октября. Южноафриканцам будет противостоять команда Новой Зеландии.