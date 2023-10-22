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22 октября, 16:55

Остановилось сердце: Экс-командир полка свердловской ГИБДД погиб в аварии на уральской трассе

Экс-командир полка ГИБДД Свердловской области Борис Литвин погиб в аварии

<p>Погибший экс-командир полка ДПС ГИБДД Свердловской области Борис Литвин (слева). Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd_66/3770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Свердловской области</a></p>

Погибший экс-командир полка ДПС ГИБДД Свердловской области Борис Литвин (слева). Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Экс-командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Борис Литвин погиб сегодня, 22 октября, в результате аварии на трассе Пермь – Екатеринбург. Один из очевидцев отметил, что машина съехала с обочины в лес.

Машина, в которой, предположительно, находился погибший экс-командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Борис Литвин. Фото © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Машина, в которой, предположительно, находился погибший экс-командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Борис Литвин. Фото © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"Стоял, врезавшись в дерево, достаточно далеко от обочины. Приехали скорая и одна машина ДПС. Никого вокруг не было", — отметил он в беседе с порталом "E1.ru".

По предварительной информации, у Литвина во время поездки остановилось сердце. В областном главке ГИБДД отметили, что полковник Литвин родился в 1955 году, прослужил в морфлоте три года и окончил автодорожный техникум. В 1981-м устроился на работу в ГАИ, где прослужил 31 год, и ушёл на пенсию в 2012-м.

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Никита Осипов
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