Остановилось сердце: Экс-командир полка свердловской ГИБДД погиб в аварии на уральской трассе

Экс-командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Борис Литвин погиб сегодня, 22 октября, в результате аварии на трассе Пермь – Екатеринбург. Один из очевидцев отметил, что машина съехала с обочины в лес.

Машина, в которой, предположительно, находился погибший экс-командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Борис Литвин. Фото © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

"Стоял, врезавшись в дерево, достаточно далеко от обочины. Приехали скорая и одна машина ДПС. Никого вокруг не было", — отметил он в беседе с порталом "E1.ru".

По предварительной информации, у Литвина во время поездки остановилось сердце. В областном главке ГИБДД отметили, что полковник Литвин родился в 1955 году, прослужил в морфлоте три года и окончил автодорожный техникум. В 1981-м устроился на работу в ГАИ, где прослужил 31 год, и ушёл на пенсию в 2012-м.