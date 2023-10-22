В Ираке начались бои между армией и отрядами курдов

В городе Махмур в северной части Ирака начались бои между армией страны и курдскими отрядами пешмерга. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.

"Вооружённые столкновения вспыхнули между иракской армией и отрядами пешмерга в Махмуре", — отмечено в сообщении.

Столкновения произошли из-за споров о принадлежности трёх военных постов в Махмуре. Инцидент разгорелся после того, как 19 сентября Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о выводе всех своих сил из региона. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности, в результате столкновений погибло не менее двух человек.