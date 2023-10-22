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22 октября, 17:07

В Ираке начались бои между армией и отрядами курдов

Rudaw: Между армией Ирака и курдскими отрядами пешмерга начались бои

В городе Махмур в северной части Ирака начались бои между армией страны и курдскими отрядами пешмерга. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.

"Вооружённые столкновения вспыхнули между иракской армией и отрядами пешмерга в Махмуре", — отмечено в сообщении.

Столкновения произошли из-за споров о принадлежности трёх военных постов в Махмуре. Инцидент разгорелся после того, как 19 сентября Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о выводе всех своих сил из региона. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности, в результате столкновений погибло не менее двух человек.

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Ранее Лайф писал, что 13 августа военно-воздушные силы Турции атаковали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. А 8 октября ВВС Турции провели операцию против запрещённой в республики Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. В результате атаки были уничтожены нефтяные скважины и хранилища.

Обложка ©

Getty Images / Andia / Universal Images Group

Дарья Нарыкова
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