Екатеринбурженка требует отмены депортации мужа-африканца с просроченной визой

Жительница Екатеринбурга борется с миграционной службой, чтобы её супруга не отправляли в Африку. Речь идёт о 26-летнем гражданине Конго, который завёл в РФ семью, но на два года просрочил визу. Теперь его планируют отправить на родину и запретить в течение пяти лет возвращаться, пишет SHOT.

Екатеринбурженка борется, чтобы мужа-африканца с просроченной визой не выдворили. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, парень по имени Амос Джаджу Моколо приехал учиться на Урал в 2019-м, через два года его отчислили и он пошёл работать. Со временем иностранец познакомился с 38-летней Оксаной Моколо, у них закрутился роман. В июне 2023-го пара поженилась, а в сентябре у них родился сын.

О просроченной визе стало известно при оформлении детского пособия. Суд принял решение оштрафовать парня на две тысячи рублей и выдворить его. Обжаловать решение не получилось — вышестоящий суд подтвердил его законность. Пока иностранец находится в изоляторе в ожидании депортации, его супруга пытается исправить ситуацию, обращаясь во всевозможные инстанции.

"В постановлении написали, что ничего не мешает мужу помогать нам материально и воспитывать ребёнка, находясь в своей стране. У меня вопрос: каким образом он будет воспитывать? По WhatsApp пять лет?" — возмущается женщина.