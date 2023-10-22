Стали известны перспективы вступления Турции в ЕС

В Евросоюзе определят дорожную карту по дальнейшему процессу членства Турции в середине декабря. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

"Министр [торговли Турции Омер] Болат заявил, что Евросоюз откроет досье по Турции с докладом о расширении 8 ноября, и отметил, что в середине декабря государства-члены определят дорожную карту для Турции на уровне лидеров", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в 1987-м подала заявку на членство. Но переговоры о вступлении стартовали лишь в 2005-м и не раз прекращались из-за разногласий. На данный момент открыты 16 из 35 глав досье.