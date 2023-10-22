В Кировской области в ДТП с загоревшимся автомобилем погибло четыре человека

В Кировской области машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась — в результате четыре человека погибли. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, всё произошло 22 октября около 17:00 (время совпадает с мск).

"В Оричевском районе на шестом километре автодороги Оричи – Коршик водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия четыре человека погибли", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в результате аварии ещё один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка.