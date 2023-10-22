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22 октября, 18:54

В Кировской области в ДТП с загоревшимся автомобилем погибло четыре человека

<p>В Кировской области в ДТП с загоревшимся авто погибло четыре человека. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gai43/7776" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Кировской области</a></p>

В Кировской области в ДТП с загоревшимся авто погибло четыре человека. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась — в результате четыре человека погибли. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, всё произошло 22 октября около 17:00 (время совпадает с мск).

"В Оричевском районе на шестом километре автодороги Оричи – Коршик водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия четыре человека погибли", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в результате аварии ещё один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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Никита Осипов
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