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22 октября, 18:56

"Укропаблики опять разгоняют ложь": Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрывах в городе

Глава Севастополя Развожаев: Никаких взрывов в городе в воскресенье не было

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг данные о том, что в городе во время объявленной ранее воздушной тревоги звучали взрывы. По его словам, лживую информацию разгоняют украинские паблики, чтобы посеять панику среди мирного населения.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобы "взрыве" чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он добавил, что средства ПВО в Севастополе всегда находятся в боевой готовности, но сегодня до города никаких воздушных целей даже не долетало.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня, 22 октября, Развожаев дважды сообщал о воздушной тревоге в Севастополе. Также приостанавливалось движение по Крымскому мосту. Некоторые телеграм-каналы информировали о ракетной опасности, однако данные о прилётах не подтвердились.

Крымчан предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Крымчан предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

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Telegram / razvozhaev

Наталья Исакова
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