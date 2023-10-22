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22 октября, 19:46

В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла 13-летняя школьница

МВД Чувашии: В ДТП с участием автобуса и лесовоза погибла 13-летняя школьница

<p>ДТП в Чувашии, в котором погибла 13-летняя школьница. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_chuvashia/1679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Чувашской Республике</a></p>

ДТП в Чувашии, в котором погибла 13-летняя школьница. Обложка © t.me / МВД по Чувашской Республике

В ДТП с участием маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии погибла 13-летняя школьница. Об этом сообщили в телеграм-канале полицейского главка по республике.

Авария произошла около половины шестого вечера в воскресенье, 22 октября, недалеко от населённого пункта Алтышево, расположенного в Алатырском районе округа. По данным МВД, 40-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором "Беларусь" в составе полуприцепа-лесовоза.

Трактор, которым управлял 66-летний мужчина, перевозил брёвна. По предварительной информации, у него не горели габаритные огни. В результате пострадало три человека, находившиеся в салоне автобуса. Среди пострадавших была 13-летняя школьница, которая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Число погибших в ДТП с двумя машинами в Красноярском крае выросло до пяти

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Ранее стало известно, что в Кировской области машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась — в результате четыре человека погибли. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате аварии ещё один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка.

Алексей Соловьёв
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