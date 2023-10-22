В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла 13-летняя школьница
МВД Чувашии: В ДТП с участием автобуса и лесовоза погибла 13-летняя школьница
ДТП в Чувашии, в котором погибла 13-летняя школьница. Обложка © t.me / МВД по Чувашской Республике
В ДТП с участием маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии погибла 13-летняя школьница. Об этом сообщили в телеграм-канале полицейского главка по республике.
Авария произошла около половины шестого вечера в воскресенье, 22 октября, недалеко от населённого пункта Алтышево, расположенного в Алатырском районе округа. По данным МВД, 40-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором "Беларусь" в составе полуприцепа-лесовоза.
Трактор, которым управлял 66-летний мужчина, перевозил брёвна. По предварительной информации, у него не горели габаритные огни. В результате пострадало три человека, находившиеся в салоне автобуса. Среди пострадавших была 13-летняя школьница, которая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.
Ранее стало известно, что в Кировской области машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась — в результате четыре человека погибли. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате аварии ещё один человек получил травмы. По факту случившегося проводится проверка.