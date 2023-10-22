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22 октября, 19:15

Российская авиация разгромила лагерь террористов и склад боеприпасов в Сирии

ВКС РФ поразили лагерь подготовки и склад с боеприпасами террористов в Сирии

Российская авиация нанесла три удара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. В результате данной атаки был ликвидирован лагерь подготовки террористов и склад с боеприпасами, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В целях предотвращения очередных вооружённых провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт незаконных вооружённых формирований", — сообщил офицер на брифинге.

В зоне деэскалации конфликта за прошедшие сутки также зафиксировано три обстрела позиции правительственных войск Сирии со стороны террористов группировки "Джебхат ан-нусра"*. По данным контр-адмирала, один сирийский военный погиб в ходе атаки.

ВКС РФ уничтожили ремонтную базу террористов в Сирии

ВКС РФ уничтожили ремонтную базу террористов в Сирии

Днём ранее на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии силами ВКС РФ было нанесено три авиационных удара по объектам боевиков. Это было сделано с целью предотвращения провокации со стороны террористов.

* Террористическая группировка, запрещённая в России.

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Оксана Попова
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