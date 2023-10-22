Скончалась сыгравшая в "Приключениях Буратино" актриса театра Лидия Дымова

На 87-м году жизни умерла советская и российская театральная актриса, режиссёр, заслуженная артистка РФ Лидия Дымова. Трагическую новость сообщили в Управлении культуры Сызрани.

"Умение перевоплощаться из Арины Базаровой в "Отцах и детях" Тургенева в Фёклу Ивановну в "Женитьбе" Гоголя, становиться мудрой Черепахой Тортиллой из сказки А. Толстого и в каждой роли быть искренней, настоящей — высочайшей меры мастерство, за которое по праву Лидии Дымовой в 1986 году присвоено звание заслуженной артистки РСФСР", — сказано в некрологе.

Актёрскую карьеру Дымова начала в 1958 году, поступив в театральную студию при Куйбышевском драматическом театре. Она работала в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре имени Пушкина, Алма-Атинском ТЮЗе, а также выступала в Кремле.

Прощание с Лидией Георгиевной состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 по местному времени в Сызранском драмтеатре, расположенном на улице Советской.