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22 октября, 22:26
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Скончался российский блогер Дядя Слава

Российский блогер Станислав Андреев скончался на 57-м году жизни от рака

<p>Российский блогер Станислав Андреев (Дядя Слава). Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@dsnarezki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дядя Слава</a></p>

Российский блогер Станислав Андреев (Дядя Слава). Обложка © YouTube / Дядя Слава

На 57-м году жизни скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава. Трагическую новость сообщил в социальных сетях его сын Денис.

По словам сына блогера, Станислав скончался вчера вечером в больнице. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

"Прожил он свою жизнь ни о чём не жалея и без ощущения, что он что-то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел её и то, что "там", его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинические смерти и одну, четвёртую, заключительную. Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу", — рассказал Денис.

Канал блогера на YouTube насчитывал более 300 тысяч подписчиков, последнее видео было опубликовано два месяца назад. На его телеграм-канал было подписано свыше 500 тысяч человек. Он называл себя патриотом своей страны, активно поддерживал российскую власть и проведение специальной военной операции на Украине. В своих стримах он, в частности, критиковал киевский режим и НАТО. О дате прощания и месте не сообщается.

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Оксана Попова
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