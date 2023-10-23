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23 октября, 02:12

"Тревожное будущее": Стало известно, почему США так боятся Россию

NI: В США опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе

Американцы боятся появления новой доминирующей силы в Европе в виде России, поэтому и поддерживают Украину. Об этом в статье для журнала National Interest заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит.

Он подчёркивает, что для Вашингтона поддержка киевского режима рассматривается в первую очередь в качестве "стратегического манёвра в геополитической игре". В Соединённых Штатах боятся, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе, считает эксперт.

"Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее", — предположил Смит.

Также аналитик уверен, что РФ помнит про вторжения Наполеона и Гитлера, поэтому внеблоковый или союзный статус Украины представляет для российского руководства не только стратегическую, но и историческую важность. Эксперт добавил, что для разрешения украинского конфликта следует учитывать и историческую связь между Москвой и Киевом.

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Ранее Лайф писал, что по итогам саммита в Вашингтоне руководство США и Евросоюза договорилось изучить, каким образом возможно передать Украине доходы от российских замороженных активов. Помимо этого, Вашингтон снова потребовал от Москвы компенсировать причинённый Украине ущерб и поддержал формулу мира, которую продвигает Киев.

Обложка ©

unsplash

Алексей Соловьёв
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