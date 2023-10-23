Диетолог назвала запрещённые для метеозависимых продукты
Диетолог Соломатина: Метеозависимым надо исключить из рациона сахар и соль
Быстрая смена погоды осенью может вызывать дискомфорт у метеозависимых людей. Чтобы избавиться от негативных последствий, надо исключить из ежедневного рациона некоторые продукты, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Медик сообщила, что если человек начинает остро ощущать перепады атмосферного давления, то ему нужно начать соблюдать диету, которая окажет благотворный эффект на сердечно-сосудистую систему. По её словам, метеозависимым людям противопоказаны трансжиры (солёное, копчёное, маргарин), изделия из белой муки и продукты с добавлением сахара. Также в список вредных веществ попала соль.
"Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления. Когда в воздухе понижено содержание кислорода (при перепадах атмосферного давления), у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины", — заключила диетолог.
Ранее Лайф писал, что в октябре и ноябре Россию, по прогнозам синоптиков, накроет "барическая депрессия" — атмосферное давление снизится, в результате чего погода ухудшится и станет холоднее. Конечно, такое явление скажется на метеозависимых, но выход есть — прежде всего надо как можно больше двигаться и поменьше волноваться и переживать, рассказала врач общей практики Мария Беляева.
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