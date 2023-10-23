Диетолог назвала запрещённые для метеозависимых продукты

Быстрая смена погоды осенью может вызывать дискомфорт у метеозависимых людей. Чтобы избавиться от негативных последствий, надо исключить из ежедневного рациона некоторые продукты, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик сообщила, что если человек начинает остро ощущать перепады атмосферного давления, то ему нужно начать соблюдать диету, которая окажет благотворный эффект на сердечно-сосудистую систему. По её словам, метеозависимым людям противопоказаны трансжиры (солёное, копчёное, маргарин), изделия из белой муки и продукты с добавлением сахара. Также в список вредных веществ попала соль.

"Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления. Когда в воздухе понижено содержание кислорода (при перепадах атмосферного давления), у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы, ветчины", — заключила диетолог.