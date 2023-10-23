ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 02:35

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп и уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении. Об успехах ВС РФ сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", — сообщил офицер ТАСС.

Кроме того, силами группировки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Также артиллеристы ликвидировали три миномётных расчёта в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новосёловки. В общей сложности на этих участках украинские военные потеряли до 20 солдат, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску
Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску

Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ на самом смертоносном для Киева участке фронта. Как сообщили 23 октября в Минобороны, потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 550 военных.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar