Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп и уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении. Об успехах ВС РФ сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", — сообщил офицер ТАСС.
Кроме того, силами группировки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Также артиллеристы ликвидировали три миномётных расчёта в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новосёловки. В общей сложности на этих участках украинские военные потеряли до 20 солдат, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ на самом смертоносном для Киева участке фронта. Как сообщили 23 октября в Минобороны, потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 550 военных.
VK / Минобороны РФ