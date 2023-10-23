Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп и уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении. Об успехах ВС РФ сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", — сообщил офицер ТАСС.

Кроме того, силами группировки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Также артиллеристы ликвидировали три миномётных расчёта в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новосёловки. В общей сложности на этих участках украинские военные потеряли до 20 солдат, две боевые машины пехоты и три автомобиля.