В Мирном найдены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями
СК: Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в городе Мирном
Дом в городе Мирный, где были найдены тела четырёх человек. Обложка © t.me / Следком Якутии
Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в частном доме в якутском городе Мирный. По данным управления СК по региону, в числе жертв двое мужчин и две женщины.
"Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — сообщили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Следователи выясняют детали трагедии и устанавливают причастных к совершению преступления.
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