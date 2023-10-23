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23 октября, 03:30

В Мирном найдены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями

СК: Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в городе Мирном

<p>Дом в городе Мирный, где были найдены тела четырёх человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/susksakha/1505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком Якутии</a></p>

Дом в городе Мирный, где были найдены тела четырёх человек. Обложка © t.me / Следком Якутии

Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в частном доме в якутском городе Мирный. По данным управления СК по региону, в числе жертв двое мужчин и две женщины.

"Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Следователи выясняют детали трагедии и устанавливают причастных к совершению преступления.

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Оксана Попова
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  • Саха (Якутия), Республика

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