В Мирном найдены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями

Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями найдены в частном доме в якутском городе Мирный. По данным управления СК по региону, в числе жертв двое мужчин и две женщины.

"Поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Следователи выясняют детали трагедии и устанавливают причастных к совершению преступления.