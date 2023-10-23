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23 октября, 04:29

Четыре дома подожгли в центре Иркутска за одну ночь

МЧС: В центре Иркутска неизвестные подожгли четыре нежилых деревянных дома

<p>Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/irk38mchs/3620?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Иркутской области</a></p>

Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Обложка © t.me / МЧС Иркутской области

Несколько пожаров произошло сегодня ночью в центре Иркутска. По данным регионального управления МЧС, выгорело четыре дома на разных улицах города.

"Серия из четырёх пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова. <…> Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина — поджог", — говорится в сообщении.

Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Фото © t.me / МЧС Иркутской области

Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Фото © t.me / МЧС Иркутской области

В ведомстве рассказали, что первое сообщение о пожаре, случившемся на улице Байкальской, поступило на пульт дежурного около полуночи по местному времени. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, а на его ликвидацию потребовалось десять минут. Ближе к часу ночи стало известно о загоревшейся нежилой постройке на улице Седова. Возгорание было зафиксировано на площади десять квадратных метров.

Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Фото © t.me / МЧС Иркутской области

Один из четырёх пожаров в центре Иркутска. Фото © t.me / МЧС Иркутской области

Во время разборки и проливки строительных конструкций поступило ещё одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. Место происшествия оказалось буквально в пешей доступности от предыдущего. В течение нескольких минут огонь был ликвидирован на площади пять квадратных метров.

Чуть позже местные жители сообщили о пожаре на Кожова, где на площади десять квадратных метров вновь горело нежилое строение. Информация о пострадавших не поступала, а материалы доследственной проверки переданы стражам правопорядка.

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Ранее Лайф рассказывал, что семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Причину смертоносного пожара будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.

Алексей Соловьёв
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