Раскрыты подробности кровавой бойни в Якутии и личности четырёх жертв

Стали известны подробности трагедии в частном доме в якутском городе Мирный, где найдены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл поздно вечером 22 октября. Всё случилось на дачном участке по Плотинной улице.

Уточняется, что в разных частях жилого дома были обнаружены четыре человека с огнестрельными ранениями. Тело мужчины находилось возле входной двери в коридоре, одна из женщин лежала на диване в гостиной, а ещё одна — на полу возле кровати в соседней комнате, рядом с ней было тело мужчины.

Также известно, что 42-летний Евгений С. погиб от огнестрельного ранения брюшной полости. У 37-летней Людмилы А. обнаружено огнестрельное ранение грудной клетки, такая же травма зафиксирована и у 45-летнего Евгения Т. У ещё одной женщины — 36-летней Дины З. — огнестрельное ранение спины.

На месте преступления обнаружены и изъяты шесть гильз 12-го калибра. Следственный комитет ведёт расследование, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Правоохранители занимаются поисками преступника.