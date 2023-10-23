ВСУ потеряли более 200 бойцов за сутки на одном из направлений

Украинская армия за сутки потеряла на Южно-Донецком направлении более 200 солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что помимо поражения мест скопления живой силы противника также были уничтожены пункт управления беспилотной авиацией и один танк. Также Чехов добавил, что российские военные сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.

Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль, в котором находились бойцы ВСУ, а при контрбатарейной борьбе украинские войска потеряли РСЗО "Град" и семь миномётных расчётов.