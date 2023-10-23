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Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 05:29
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ВСУ потеряли более 200 бойцов за сутки на одном из направлений

МО РФ: Украинская армия лишилась более 200 бойцов на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за сутки потеряла на Южно-Донецком направлении более 200 солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что помимо поражения мест скопления живой силы противника также были уничтожены пункт управления беспилотной авиацией и один танк. Также Чехов добавил, что российские военные сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.

Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль, в котором находились бойцы ВСУ, а при контрбатарейной борьбе украинские войска потеряли РСЗО "Град" и семь миномётных расчётов.

ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области
ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области

Ранее сообщалось, что российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп и уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении. Об успехах ВС РФ рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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