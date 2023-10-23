Для привязки к местности при стрельбе экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" Воздушно-десантных войск РФ применяют новейшие программные решения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчётами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

В Минобороны показали работу системы "Солнцепёк" в рамках проведения СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёты тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ежедневно выполняют задачи по уничтожению укреплённых долговременных опорных пунктов, позиций, блиндажей с живой силой и бронетехникой ВСУ", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в пакете 24 термобарических снаряда. Когда один из них попадает в цель, он распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. В результате возникает температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление. Дальность стрельбы огнемётной системы составляет порядка шести километров. Командир огнемётного взвода с позывным Пламя рассказал о задаче поразить пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах.

"После нашей работы у противника нет шансов выйти из своего укрытия целым и невредимым", — отметил командир.