На Сахалине рецидивист угнал машину и устроил ДТП, в котором сам и пострадал

На Сахалине сотрудники ГИБДД открыли огонь по машине "Тойота-Камри", за рулём которой был угонщик. Злоумышленник отказывался останавливаться и в итоге устроил ДТП, в котором серьёзно пострадал. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, правоохранители заметили на трассе Южно-Сахалинск – Корсаков автомобиль, который числился в розыске. Машину угнали утром со двора в Корсакове. После требования остановиться преступник только стал увеличивать скорость и пытался скрыться. Началась погоня. Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух.

Однако это не помогло, поэтому сотрудники ГИБДД выстрелили по колёсам. Возле гостиницы "Генерал" угнанная "тойота" вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ, а потом в машину полицейских. Угонщика с места инцидента госпитализировали в тяжёлом состоянии, больше в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Как оказалось, машину угнал 26-летний Владимир Купцов. Его уже четыре раза судили за кражу и грабёж, каждый раз парень получал один-три года условно. В июле этого года его приговорили к 240 часам обязательных работ за езду в пьяном виде и запретили садиться за руль два с половиной года. Также в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста".