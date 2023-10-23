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23 октября, 08:33

Москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за сильного тумана

Москвичей попросили быть внимательнее на дорогах из-за тумана. В городе туман рассеется к середине дня 23 октября. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Пешеходам рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами.

Туман в Москве. Видео © LIFE

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сказано в сообщении ведомства.

Синоптик предупредил о резком понижении температуры на юге России

Синоптик предупредил о резком понижении температуры на юге России

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что ждать тепла в центральной части России не стоит. По его словам, ночью 23 октября станет только холоднее.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Дарья Нарыкова
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