Москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за сильного тумана
Москвичей попросили быть внимательнее на дорогах из-за тумана. В городе туман рассеется к середине дня 23 октября. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Пешеходам рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами.
Туман в Москве. Видео © LIFE
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что ждать тепла в центральной части России не стоит. По его словам, ночью 23 октября станет только холоднее.
ТАСС / Александр Манзюк