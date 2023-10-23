Москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за сильного тумана

Москвичей попросили быть внимательнее на дорогах из-за тумана. В городе туман рассеется к середине дня 23 октября. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Пешеходам рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами.