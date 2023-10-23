"Смертельная ловушка": Трамп раскрыл самую опасную столицу в мире

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является самой опасной столицей в мире. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Вашингтон стал больше походить на "смертельную ловушку", которая наполнена грязью и преступностью. Бывший глава США отметил, что, если его выберут в качестве президента по итогам предстоящих выборов в США, он займётся ремонтом, очисткой и восстановлением города.

"Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — подчеркнул Трамп.