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23 октября, 09:03

"Смертельная ловушка": Трамп раскрыл самую опасную столицу в мире

Трамп заявил, что Вашингтон является самой опасной столицей мира

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является самой опасной столицей в мире. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Вашингтон стал больше походить на "смертельную ловушку", которая наполнена грязью и преступностью. Бывший глава США отметил, что, если его выберут в качестве президента по итогам предстоящих выборов в США, он займётся ремонтом, очисткой и восстановлением города.

"Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — подчеркнул Трамп.

Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах

Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах

А ранее Трамп заявил, что США управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну. В особенности от администрации "продажного Джо Байдена", которая управляет Соединёнными Штатами.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Дарья Нарыкова
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