Украинский министр хотел снять весёлое видео и засветил мини-бар с элитным алкоголем

Министр юстиции Украины Денис Малюська хотел снять весёлое видео о закупке ведомством 600 тонн подсолнечного масла, но заодно засветил свой шикарный мини-бар. Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook*.

Министр юстиции Украины Денис Малюська засветил свой мини-бар в видео о закупке подсолнечного масла. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Малюська

Так, в баре украинского чиновника оказался односолодовый виски Dalmore the Trio за 5 тысяч гривен (более 13 тысяч рублей), виски The Macallan Triple Cask 12 YO за 3,3 тысячи гривен (свыше 8,6 тысячи рублей), шампанское Moet & Chandon Brut Imperial за 2,5 тысячи гривен (более 6,5 тысячи рублей).

Напомним, летом в Министерстве юстиции Украины проходили обыски по делу о злоупотреблениях при закупке услуг в сфере кибербезопасности. В нарушении закона тогда подозревалась госсекретарь ведомства Елена Богачёва.